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Bu haber 18 Haziran 2019 09:00:48 Tarihinde eklenmiştir.

Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi: 16 Yaralı

Yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Devrildi: 16 Yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.30 sularında Yozgat  Çekerek - Sorgun karayolunda meydana geldi. Kazada, Çekerek ilçesinden ayrılıp İstanbul istikametine giden E.F.E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü Sorgun ilçesi yakınlarında ıslak zeminde kayarak bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otobüs devrildi.

 

16 Yolcu Yaralandı

 Otobüste bulunan 16 yolcu yaralandı. Yararılar Sorgun Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere nakledildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Editör: Bahar Yüksel


 
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