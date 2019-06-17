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Bu haber 17 Haziran 2019 22:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da 8 Yeni Ambulans Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Şanlıurfa’ya 8 adet tam donanımlı yeni ambulans gönderildi.

Şanlıurfa’da 8 Yeni Ambulans Hizmete Girdi

Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa’daki ambulanslara yenilerini kattı. Bakanlık tarafından gönderilen tam donanımlı 8 adet ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törenin ardından görevlendirilecekleri ilçelere gönderildi.

 

Şanlıurfa’daki Ambulans Sayısı 90’a Ulaştı.

Ambulanslar, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürümüz Doç.Dr.M.Emre Erkuş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr.Yılmaz Gerger ile diğer başkanlarımız Dr.Ahmet Kara ve Halil BEYAZKENDİR' in katılımıyla müdürlüğümüz bahçesinde yapılan sade bir törenle hizmet verecekleri ilçelere gönderildi.Şanlıurfa’daki ambulans sayısı 90’a ulaştı.


Editör: Bahar Yüksel
 
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