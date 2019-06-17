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Bu haber 17 Haziran 2019 19:15:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Silahla oynayan 10 Yaşındaki Çocuk Kendini Başından Vurdu

Dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.

​Silahla oynayan 10 Yaşındaki Çocuk Kendini Başından Vurdu

Olay, Elazığ’a bağlı İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'da bulunan bir iş yerinde meydana geldi. 


 

Silahla Oynayan Çocuk Başından Vuruldu

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki Kuzey S. dedesine ait iş yerinde otururken, kasada fark ettiği silahı alarak oynamaya başladı. Bu sırada silahın ateş alması sonucu çocuk başından vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyanların iş yerine koşması ile fark edilen olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.  





Editör: Bahar Yüksel
 
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Asayiş
​Silahla oynayan 10 Yaşındaki Çocuk Kendini Başından Vurdu
​Silahla oynayan 10 Yaşındaki Çocuk Kendini Başından Vurdu
Dedesine ait iş yerinde çekmecede gördüğü silahla oynarken kendini vuran 10 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı.
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