Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı

Suriyeli, Türkiye’de İş Yok Para Yok

Sosyal medyada dönen bir video tepkilere neden oldu. nerede çekildiği hakkında bilgi edinemediğimiz bir videoda Türk vatandaşı, Suriyeli bir mülteciye “Esad mı? Tayyip mi?” sorusunu sordu. Suriyeli mültecinin verdiği cevap tepkilere neden oldu.Suriyeli mülteci, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmediğini Esad’ı sevdiğini ifade ederken bunun sebebi olarak da Türkiye’den yaşadıkları süre içerisinde 1 lira istediklerini ama kimsenin vermediğini gösterdi. Ülkemizde aç olduklarını işsiz olduklarını ifade eden Suriyeli mülteci, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından da çekinmediğini ifade ederek, “Görüntüleri yayabilirsiniz sıkıntı yok” dedi.Suriyeli Mülteciye Esad Mı Tayyip Mi Denildi. İşte CevabıEditör: Bahar Yüksel