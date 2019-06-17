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Bu haber 17 Haziran 2019 18:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı

​Türkiye’de yaşayan bir Suriyelinin kameralara söyledikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Videoyu çeken kişi “Esad mı Tayyip mi? Sorusu üzerine Esed cevabını veren Suriyeli Türkiye’de iş güç olmadığını ifade etti.

Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı

Sosyal medyada dönen bir video tepkilere neden oldu. nerede çekildiği hakkında bilgi edinemediğimiz bir videoda Türk vatandaşı, Suriyeli bir mülteciye “Esad mı? Tayyip mi?” sorusunu sordu. Suriyeli mültecinin verdiği cevap tepkilere neden oldu.


 

Suriyeli, Türkiye’de İş Yok Para Yok

Suriyeli mülteci, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmediğini Esad’ı sevdiğini ifade ederken bunun sebebi olarak da Türkiye’den yaşadıkları süre içerisinde 1 lira istediklerini ama kimsenin vermediğini gösterdi. Ülkemizde aç olduklarını işsiz olduklarını ifade eden Suriyeli mülteci, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından da çekinmediğini ifade ederek, “Görüntüleri yayabilirsiniz sıkıntı yok” dedi.

Suriyeli Mülteciye Esad Mı Tayyip Mi Denildi. İşte Cevabı




Editör: Bahar Yüksel 
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Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı
Suriyeliye Sordular, Tayyip Mi, Esad Mı? İşte Cevabı
​Türkiye’de yaşayan bir Suriyelinin kameralara söyledikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Videoyu çeken kişi “Esad mı Tayyip mi? Sorusu üzerine Esed cevabını veren Suriyeli Türkiye’de iş güç olmadığını ifade etti.
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