​Şanlıurfa’da Yaz Kur’an Kursları Başladı

Şanlıurfa İl Müftlüğü Kuran Kursu Kayıtları Başladı

Şanlıurfa il Müftülüğü Kur’an kurslarının başladığını belirtti.Okulların yaz tatiline girmesi ile Kur’an kursuna gitmek isteyen Urfalı öğrenciler için duyuru yapan Şanlıurfa İl Müftülüğü, Çocuklarının Kur’an öğrenmesini isteyen velilerin Şanlıurfa İl Müftülüğüne müracaat ederek kayıtlarınıyaptırmaları gerektiğini duyurdu. Kayıtlar 17 Haziran (Bugün) Pazartesi itibari ile başladı.Şanlıurfa İl Müftülüğü konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi;“Yavrularımızın masum yüreklerini, berrak zihinlerini ilimle, hikmetle, edeple donatalım. Her türlü sapkın düşünceden, ahlaka aykırı davranıştan, hurafe ve bid'attan onları uzak tutalım.Elinde Kur'an, göğsünde iman ile hayatına yön veren samimi mü'minler yetiştirmek için emek verelim.Unutmayalım ki, Allah'ın Kitabı'na aşina olan, Allah'ın Resulü'nü örnek alan, vatanına ve milletine vefa ile bağlanan güzel bir nesil bırakmak hepimizin vazgeçilmez sorumluluğudur. Bu vesileyle evlatlarımızı misafir etmek için müracaatınızı bekliyoruz.”Editör: Bahar Yüksel