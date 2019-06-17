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Bu haber 17 Haziran 2019 17:30:29 Tarihinde eklenmiştir.

​İran, Zenginleştirilmiş Uranyumda Sınırı Aşmaya Hazırlanıyor

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalundi, Temmuz ayı ile birlikte uranyumun zenginleştirilmesinde 3.67’lik bir yüzdeye çıkarak 300 kilogram sınırı aşacaklarını söyledi.

​İran, Zenginleştirilmiş Uranyumda Sınırı Aşmaya Hazırlanıyor

İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalundi İran Milli Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin kararı sonrası gelinen teknik aşamayla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Erak ağırlaştırılmış su tesisinde taahhütlerin askıya alınmasının ardından nükleer enerji kapsamında devam eden faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirten Kemalundi, uranyumun zenginleştirilmesinde 3.67'lik bir yüzdeye ulaştıklarını söyledi.


 

Üretim Kapasitesini 4 Katına Çıkardılar 

İran Milli Güvenlik Konseyinin aldığı karar sonrası üretim kapasitesini 4 katına çıkardıklarını belirten İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Kemalundi, Temmuz ayı ile birlikte 300 kilogramı aşacaklarını söyledi. İran'ın ikinci aşamaya geçmeyi beklediğini vurgulayan Kemalundi, yetkili organlardan gelecek emri beklediklerine işaret ederek, “Elbette bu Avrupa'nın alacağı karar ile de bağlantılı. İran artık onların atacağı adımları görmek için sabretmeyecektir” dedi.


 

Yeni Reaktörler Gündemde

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesinde bu kararları aldığını hatırlatan Kemalundi, nükleer anlaşma öncesindeki Erak reaktörü ile yeni reaktörlerin gündemde olduğunu belirtti. İkinci aşama için gerekli planlamanın yapıldığını ifade ederek ihtiyaç duyulan makine ve teknik malzemelerin alımını beklediklerini söyleyen İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Kemalundi, “Ağırlaştırılmış su reaktöründe üretim kapasitesini artırmaya hazırız.
Bu konuda bir çok senaryo askeri yetkililerimizin kontrolünde. Eğer önümüzdeki iki buçuk ay içerisinde pazarda müşteri bulamazsak ağırlaştırılmış su depolamasında 130 tonu da aşacağız” uyarısında bulundu.

İran Milli Güvenlik Konseyi ABD yaptırımları ile mücadele kapsamında Tahran yönetiminin ağırlaştırılmış su depolaması ve uranyumunun zenginleştirilmesindeki taahhütlerini askıya aldığını duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise Avrupa ülkelerine 60 günlük bir süre tanıyarak bu süre içerisinde nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerini getirmelerini aksi halde İran'ın yeni kararlar alacağını açıklamıştı.




Editör: Bahar Yüksel
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​İran, Zenginleştirilmiş Uranyumda Sınırı Aşmaya Hazırlanıyor
​İran, Zenginleştirilmiş Uranyumda Sınırı Aşmaya Hazırlanıyor
İran Atom ve Enerji Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalundi, Temmuz ayı ile birlikte uranyumun zenginleştirilmesinde 3.67’lik bir yüzdeye çıkarak 300 kilogram sınırı aşacaklarını söyledi.
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