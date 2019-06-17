Siverek TSO, Akaryakıt Sektörü Ziyaretlerini Gerçekleştirdi

Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Siverek ‘te Akaryakıt Sektöründe hizmet veren temsilcilerimiz ziyaret edildi. Sektörün yaşamış olduğu sıkıntıların gündeme geldiği ziyaretlerde konuşan Siverek TSO Meclis Üyesi Mahmt Suyun , , “Akaryakıt sektörü çok zor günler yaşıyor. Büyük cezalar sonucu mağdur olmuş firmalarımız var. Kent ekonomisinde önemli bir yeri olan akaryakıt sektörüne yetkili kurumların destek vermesi gerekmektedir. Bu noktada sektörde faaliyet gösteren tüccarlarımıza da büyük görevler düşmektedir” dedi.Akaryakıtçıların acilen dernekleşmesi gerektiğini de belirten Suyun, ortak hareket edersek biz kazanacağız, kentimiz kazanacak” ifadelerini kullandı.Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Bşk.Yrd. Ali Emoş Bucak ise; “Bu odayı birlikte yönetmeyi hedefliyoruz, sizin sorunlarınızın çözümü noktasında girişimlerde bulunmak bizim asli görevimiz. Akaryakıt sektörünün oluşturduğu istihdam başta olmak üzere kent ekonomisinin canlanması ve bu canlılığın süreklilik kazanması konusunda önemi tartışılamaz. Oda olarak kapımız sizlere sonuna kadar açık” diye konuştu.Bucak, ileriki dönemlerde sektör sorunlarının dile getirileceği Ataman Grup ev sahipliğinde bir organizasyon yapılacağına ve ordan alınacak alınacak her türlü kararın takipçisi olacaklarını da belirtti.