​Albayrak, Halfeti’ye Güvenli Oyun Alanları Kazandırmaya Devam Ediyor

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, güvenli oyun alanlarını Halfeti’ye kazandırmaya devam ediyor. Albayrak, son olarak Dutluca Mahallesine yapılan oyun alanı ile ilgili bilgi verirken şu açıklamalarda bulundu;“Kırsal mahallelerimize çocuklarımız için güvenli ve modern oyun alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Dutluca Mahallemize yaptığımız kauçuk zeminli çocuk oyun alanında çocuklarımız artık güvenli bir şekilde oyun oynuyorlar. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz.”Editör: Bahar Yüksel