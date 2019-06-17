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Bu haber 17 Haziran 2019 15:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak, Halfeti’ye Güvenli Oyun Alanları Kazandırmaya Devam Ediyor

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Dutluca Mahallesine inşa edilen oyun alanının güvenli oyun alanı olduğunu ve bu tarz çalışmaların devam edeceğini belirtti.

​Albayrak, Halfeti’ye Güvenli Oyun Alanları Kazandırmaya Devam Ediyor

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, güvenli oyun alanlarını Halfeti’ye kazandırmaya devam ediyor.  Albayrak, son olarak Dutluca Mahallesine yapılan oyun alanı ile ilgili bilgi verirken şu açıklamalarda bulundu;

“Kırsal mahallelerimize çocuklarımız için güvenli ve modern oyun alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Dutluca Mahallemize yaptığımız kauçuk zeminli çocuk oyun alanında çocuklarımız artık güvenli bir şekilde oyun oynuyorlar. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz.”




Editör: Bahar Yüksel
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​Albayrak, Halfeti’ye Güvenli Oyun Alanları Kazandırmaya Devam Ediyor
​Albayrak, Halfeti’ye Güvenli Oyun Alanları Kazandırmaya Devam Ediyor
Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Dutluca Mahallesine inşa edilen oyun alanının güvenli oyun alanı olduğunu ve bu tarz çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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