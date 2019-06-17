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Bu haber 17 Haziran 2019 14:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Evde Kız Kardeşiyle Yabancı Birini Görünce Dehşet Saçtı

Evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.

​Evde Kız Kardeşiyle Yabancı Birini Görünce Dehşet Saçtı

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 295. Sokakta meydana geldi. 


 

Evde Gördüğü Yabancıyı Bacağından Vurdu

İdiaya göre eve gelen M.S.Ş. kız kardeşiyle birlikte A.P.'yi görünce evde kavga çıktı. Tartışma sonucu pompalı tüfek ile A.P.'yi bacağından vuran M.S.Ş. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi.


 

Saldırgan Abi Kaçtı

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Selehaddini Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan güvenlik güçleri evde inceleme başlatırken kaçan M.S.Ş.'yi yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.




Editör: Bahar Yüksel
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Asayiş
​Evde Kız Kardeşiyle Yabancı Birini Görünce Dehşet Saçtı
​Evde Kız Kardeşiyle Yabancı Birini Görünce Dehşet Saçtı
Evinde yabancı birini gören M.S.Ş., pompalı tüfekle dehşet saçtı, 1 kişi ağır yaralandı.
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