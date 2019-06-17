Harran Üniversitesi ile Spor İl Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Gençlik Ofislerinde, Üniversitede eğitimlerini sürdüren gençlerin, öğrenci toplulukları ve gençlik dernekleri ile proje üreten grupların toplantılarını, çalışmalarını ve hazırlıklarını gerçekleştirmek için donanımlı bir hale getirilmiş mekanlarla, kültürel, sanatsal, eğitsel ve bilimsel/akademik etkinlik proje ve çalışmalarına destek olmak amaçlanıyor.İmza töreninde konuşan Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde açılan Gençlik Ofislerinde gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmek üzere sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, gönüllülük, eğitsel ve yönetsel programların yürütüldüğünü söyledi.Ülkemizde 8 üniversitede bulunan Gençlik Ofislerinden bir yenisinin daha Harran Üniversitesi’nde açılacak olmasının Şanlıurfa’da öğrenim gören gençler adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında faaliyetlerini yürütecek olan Harran Üniversitesi Gençlik Ofisinde, üniversite öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda inovasyon, robotik, müzik, sanat, el sanatları, dil, kişisel gelişim, sosyal bilimler, spor aktiviteleri atölyesi gibi çok çeşitli atölyelerle öğrencilerimizin sosyal, sanatsal ve akademik gelişimlerine katkı sunmaya çalışacaklarını belirtti.Editör: Bahar Yüksel