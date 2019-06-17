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Bu haber 17 Haziran 2019 09:42:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Vekil Aydınlık’ın Acı Günü

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık’ın Kayınvalidesi Hacı Zeynep İzol, hayatını kaybetti.

​Vekil Aydınlık’ın Acı Günü

Şanlıurfa CHP Milletvekili Aziz Aydınlık’ın Kayınvalidesi Hacı Zeynep İzol, tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuştu. Aydınlık acı haberi sosyal medya hesabından şu sözleri ile duyurdu;


“Kayınvalidem, halam Hacı Zeynep İZOL, bu akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastahanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazemiz yarın öğlen namazına müteakip Yusuf Paşa Camii'nden kaldırılacak, Bediüzzaman Mezarlığı'nda defnedilecektir.
Taziyeleri Abdurrahman Yavuz Taziye Evi'nde kabul edeceğiz.
Mevlam rahmet eylesin.”

Urfa.com Ekibi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.




Editör: Bahar Yüksel
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