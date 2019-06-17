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Bu haber 17 Haziran 2019 08:40:03 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Pikap Şarampole Devrildi! Olay Yerine çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

​Şanlıurfa’da Pikap Şarampole Devrildi! Olay Yerine çok Sayıda Ambulans Sevk Edildi

- Şanlıurfa’da pikap şarampole devrildi: 6 yaralı 


 

Olay Yerine Çok Sayıda Ambulans Gönderildi

Alınan bilgiye göre, Ramazan Uçar’ın kullandığı 63 EN 371 plakalı pikap, Siverek-Karacadağ karayolu 10. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Ramazan Uçar ile araçta bulunan Murat Ahmet Telek, Murat Uçar, Recep Tayanç, Cumali Uçar ve Erdal Koçal yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 



 

Kazazedelerin Sağlık Durumu İyi

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 




Editör: Bahar Yüksel
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