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Bu haber 17 Haziran 2019 09:20:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Polis Sirenleri Onu Sınava Yetiştirmek İçin Çaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için okul kapısına gelen ancak kimliğini pantolonunun cebinde unutan öğrenci için polis seferber oldu.

​Polis Sirenleri Onu Sınava Yetiştirmek İçin Çaldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Süleyman Göktuğ Selvi, yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Fatih Anadolu Lisesinde YKS'ya girmek için yola çıktı. Okulun kapısına gelen genç, kimliğini dün giydiği pantolonunun cebinde unuttuğunu fark etti. Paniğe kapılan Süleyman Göktuğ'un annesi Maide Göktuğ, okulda görevli olan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Grup Amiri Başpolis Bircan Doğan'a durumu anlatarak yardım istedi.


 

Telsizden Tüm Kavşaklar Tutulsun Denildi

Annenin durumu anlatması üzerine 26 yıllık başpolis memuru Trafik Ekipleri Grup Amiri Bircan Doğan, Süleyman Göktüğ Selvi'yi bir ekip otomobiline bindirerek Nüfus Müdürlüğüne doğru yola çıktı. Selvi'yi sınava yetiştirmek için telsizle geçecekleri güzergahtaki tüm kavşakların tutulmasını ve kendilerine yol verilmesini isteyerek trafik akışını sağlayan Doğan, siren sesleri arasında genci Nüfus Müdürlüğüne yetiştirdi. Yeni bir kimliği çıkarılan Selvi, tekrar polis aracı ile 3 dakika kala sınava yetiştirildi. Sınava giren Süleyman Göktuğ Selvi, annesi Maide Göktuğ ile birlikte kendilerine yardım eden polise çiçek vererek teşekkür etti.  



Editör: Bahar Yüksel
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