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Bu haber 16 Haziran 2019 22:00:15 Tarihinde eklenmiştir.

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı

Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Mişmişpark Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Malatya kent istikametinden gelerek İnönü Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Keziban Şekerci yönetimindeki 44 HU 265 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 44 FY 885 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı.


Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Keziban Şekerci ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Derya Deniz Gürbüz, Kübra Şekerci, Elif Şekerci, Mehmet Ali Şekerci ile Mevlüde Şekerci yaralandı.
Otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



Editör: Ahmet Şen

 
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Asayiş
Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı
Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 6 Yaralı
Otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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