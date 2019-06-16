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Bu haber 16 Haziran 2019 20:15:58 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa’da Korkutan Anız Yangını

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde boş bir arazide çıkan anız yangını vatandaşları korkuttu.

Şanlıurfa’da Korkutan Anız Yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesi Narlıdere Kavşağı yakınında bulunan boş bir arazide kuruyan otların alev alması sonucu meydana geldi.

Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın, vatandaş ve belediye personellerinin çabasıyla söndürüldü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangınını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevin bir anda yükseldiğini farkeden vatandaşlar itfaiye ekiplerini beklemeden müdahale ederek yangını söndürdü.

Vatandaşların uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından yayılan dumanlar kenti dumanla kapladı. Vatandaşlar yetkililerden boş arazilerde kuruyan otların temizlenmesini istedi.



Editör: Ahmet Şen

 
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Şanlıurfa’da Korkutan Anız Yangını
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde boş bir arazide çıkan anız yangını vatandaşları korkuttu.
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