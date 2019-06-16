Urfalı Vekil İstanbul Seçimleri İçin Afganlılardan Oy İstedi

Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı 23 haziranda yapılacak olan İstanbul seçimleri için Afganistan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek Binali Yıldırım için destek istedi.Özşavlı, Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;"Zeytinburnu’da Afganistan Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek 23 Haziran Seçimlerinin önemini anlattık. Afgan kardeşlerimizden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Binali Yıldırım’a destek istedik."Editör: Ahmet Şen