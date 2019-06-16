Taraftar Kemal Saracoğlu’nu İstiyor

Eski yönetimden 2 yöneticinin 2 ayrı liste hazırladığı kongrede büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün adaylardan birinin listesine 8 belediye personeli verdiği iddiaları Urfaspor taraftarlarını bir kez daha çileden çıkardı.Sosyal medyadan paylaşım yapan tartarlar:Mehmet Alican:"Basketbol topu ile futbolTopunu birbirinden ayırmayan, 2 bina diken bir bayilik alan kendini is adamı zannediyor ve Urfaspor’a kulüp başkanı oluyor. Bırakın bu tur adamları işlerine baksınlar Urfasporun tek kurtuluşu Kemal Saraçoğlu’dur.Yine bir Şanlıurfaspor taraftar sayfası :Sayın Zeynel Abidin Beyazgül başkanımMadem yönetimi belediye personelinden kuruyorsun o zaman Mehmet’e reşitte ne gerek varKulübün başına başkan olarak kemal Saraçoğlu’nu getirHavanda su dövmenin anlamı yok.Şanlıurfaspor taraftarları şampiyon başkan olarak bilinen Kemal Saracoğlu’nu istiyor. Bakalım büyükşehir belediye başkanı Zeynel Abidin Beyazgül halkın sesine kulak verecek mi?Editör: Ahmet Şen