Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 16 Haziran 2019 18:00:28 Tarihinde eklenmiştir.

Kadın Sürücü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Kurtardı

Kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi

Kadın Sürücü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Kurtardı

Adana'da kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine güzergahı değiştiren Elbüken, yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı.

 

Kurtarılma Anı Kameraya Saniye Saniye Yansıdı

İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaşlı adamın kurtarılması için verilen mücadele ise belediye otobüsündeki kameraya saniye saniye yansıdı.
Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi teşekkür etti.


Editör:Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kadın Sürücü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Kurtardı
Kadın Sürücü Kalp Krizi Geçiren Yolcuyu Kurtardı
Kadın belediye otobüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi
Belgeyle Konuşan Avantajlı Olacak
Belgeyle Konuşan Avantajlı Olacak
İstanbul seçimlerine bir hafta kala gözler Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu arasında bu akşam saat 21.00’de gerçekleşecek ortak canlı yayına çevrildi.
Beyaz TV Ekibine Çirkin Saldırı
Beyaz TV Ekibine Çirkin Saldırı
Ankara'da Beyaz TV muhabiri ve kameramanı, haber çekimi için gittikleri Beypazarı’nda bir grubun saldırısına uğradı.
Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada elektrikçi olarak çalışan işçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Domuz Sürüsü Şehre İndi, Korkan Çocuklar Araçların Üzerine Çıktı
Domuz Sürüsü Şehre İndi, Korkan Çocuklar Araçların Üzerine Çıktı
Dağda aç kalan domuz sürüsünün şehre inmesi üzerine mahallede oynayan çocuklar korkarak araçların üzerine çıktı.
Talihsiz Kadın Piknikte Hayatının Şokunu Yaşadı
Talihsiz Kadın Piknikte Hayatının Şokunu Yaşadı
Ailesiyle piknik yapan talihsiz kadın, üzerine yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
YKS Sırasında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
YKS Sırasında Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçiren bir aday kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Korkunç Kaza! 18 Yaralı
Korkunç Kaza! 18 Yaralı
Servis aracı ile hafif ticari aracın karıştığı kazada her iki araçta bulunan toplamda 18 kişi yaralandı.
Dünya Gaziantep’i Konuşuyor
Dünya Gaziantep’i Konuşuyor
Gaziantep Ticaret Odası (GTO), büyük bir başarı elde ederek Brezilya-Rio’da düzenlenen Dünya Odalar Yarışmasında “Suriye Masası” projesi ile dünya birincisi oldu.
Otobüste Cinsel İçerikli Video İzleyen Şahıs Tutuklandı
Otobüste Cinsel İçerikli Video İzleyen Şahıs Tutuklandı
Bir yolcu otobüste cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık eden 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı
Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı
Gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.
İtfaiyenin Pencereden Girdiği Evde Korkunç Manzara
İtfaiyenin Pencereden Girdiği Evde Korkunç Manzara
Gürcü uyruklu kadın, evinde üst tarafı çıplak halde boğulmuş şekilde ölü bulundu.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:54
Yatsı
21:32
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿