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Bu haber 16 Haziran 2019 15:00:18 Tarihinde eklenmiştir.

Suriye'liler ile Türk Vatandaşlar Arasında Kavga!

Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşları arasındaki kavga saniye saniye kaydedildi.

Suriye'liler ile Türk Vatandaşlar Arasında Kavga!

Suriyeli mazlum mülteciler, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda Türk Vatandaşlarıyla kavga ettiler. Türk Milletinin paralarıyla karnını doyuran mülteciler, Türk Milletine minnetlerini ana avrat söverek gösterdiler...

Suriyeliler mülteciler ile Türkler arasında olduğu anlatılan video çekimi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Demokrasi Meydanı’nda kimin çektiği bilinmeyen bir videoda mültecilerin Türk vatandaşlara saldırdığı anlatılıyor. Videoyu çekenin saldırı anı diye adlandırdığı olay saniye saniye kaydedilirken kavga eden grubu yine kendi arkadaşları ayırıyor.

İşte o görüntüler;


 

Editör:Ahme Şen
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Suriye'liler ile Türk Vatandaşlar Arasında Kavga!
Suriye'liler ile Türk Vatandaşlar Arasında Kavga!
Suriyeli mülteciler ile Türk vatandaşları arasındaki kavga saniye saniye kaydedildi.
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