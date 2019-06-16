Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım Ortak Canlı Yayını Ne Zaman, Saat Kaçta?

31 Mart’ta gerçekleşen 2019istanbul yerel seçimleri iptal edildi ve 23 Haziran’da yeniden gerçekleştirilecek. İstanbul seçimlerinin en kuvvetli iki adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım seçim öncesinde bu akşam televizyon ekranlarında karşılaşacakAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı program bugün saat 21.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.YAYIN BU AKŞAM SAAT 21.00'DE-Tarih: 16 Haziran 2019 (Pazar)-Saat: 21.00-Moderatör: İsmail Küçükkaya-Yer: İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi SarayıEditör:Ahmet Şen