Şanlıurfa’da Boğulma Vakalarına Havuzlu Çözüm

Ücretsiz Yüzme Havuzlarımıza Herkesi Bekliyoruz

Sıcak bir iklim kuşağında bulunan Şanlıurfa'da vatandaşların serinlemesi ve bir yandan da su sporları ile buluşması adına merkez ve tüm ilçelerde havuzlar yapan Büyükşehir Belediyesi, daha önce süs havuzlarında yaralanma pahasına serinleyen, kimi zaman da su kanalı ve göletlerde boğulma tehlikesi yaşayan çocuklara güvenle yüzme olanağı sağlıyor.Sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla kendi bünyesindeki havuzlarda çocuklara ücretsiz yüzme dersleri de veriliyor. Kent merkezinde bulunan üç yüksek standartlara sahip kapalı yüzme havuzunun bulunduğu tesislerde fıtness salonu, çay ocağı, seyir terası, misafir tribünü ve ilk yardım odaları bulunuyor.Yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek için yüzme havuzları açtıklarını belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Havuzlar Genel Koordinatörü Hasan Keser, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemiz tarafından merkezde ve ilçelerde açmış olduğu yüzme havuzlarıyla vatandaşlarımızı yüzmeye bekliyoruz. Bizim buradaki hedefimiz yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmektir. Ücretsiz yüzme havuzlarımıza herkesi bekliyoruz” diye konuştu.Öte yandan gençlerin ve ailelerin güvenle yüzdüğü havuzlarda her seans arası normal temizlik yapılıyorEditör: Ahmet Şen