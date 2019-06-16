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Bu haber 16 Haziran 2019 13:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası

Ceylanpınar TİGEM (Tarım İşletmeleri Gn.Md.) işyerlerinde çalışan taşeron işçileri, haklarını almak için seslerini duyurmaya başladı

Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün hizmet satın almak suretiyle yerine getirdiği sulama ve çobanlık hizmetleri gibi muhtelif tarım işçiliği ihalelerini alan 4 ayrı firmanın gerçek dışı bilgiler içeren sahte belgelerle yolsuzluk yaparak, haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi.

Gazeteci Aziz ışıklı Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda TİGEM Genel Müdürü sayın Ayşe Ayşin Işıkgece işçi ile memur birlikte yemek yiyecek dedi. Genel müdür gittikten sonra Ceylanpınar TİGEM yönetimi eski uygulamayı devam ettirdi. işçi ile memur ayrı olacak dedi. işçi sınıfını hor gördüğü,7 aydır maaşlarının verilmemesi işçi ve memurların ayrı ayrı yemek yemesi ayrımcılığa tabi tutulup motivasyonlarının düşürülmesi bu devlete bir ihanettir.


Sosyal Sigortalar Kurumu'na ise gerçekte olduğundan az işçi ve işgünü bilgileri içeren sahte belgelerle beyanda bulunarak prim yatırdıkları, Bu suretle hem TİGEM, hem de çalıştırılan işçiler üzerinden haksız kazanç elde edildiği iddia edildi.


Editör:Ahmet Şen
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Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası
Şanlıurfa'da Tigem Ceylanpınar İşletmesi'nde Yolsuzluk İddiası
Ceylanpınar TİGEM (Tarım İşletmeleri Gn.Md.) işyerlerinde çalışan taşeron işçileri, haklarını almak için seslerini duyurmaya başladı
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