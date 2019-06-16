Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz MHP Genel Başkanı Sn. Devlet BAHÇELİ'nin Önderliğinde İstanbul' da seçim öncesinde STK, Meslek Odaları ve İş Dünyası Toplantısına katıldı.Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, görüşmede MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye İlçe hakkında brifing verdikten sonra, Şanlıurfa’ya davet etti.Öte yandan Genel Başkanımız sayın devlet Bahçeli İbrahim Özyavuz bey gelin şöyle babalar gününe özel baba oğul bir fotoğraf çekelim Baba millet Vekili Oğul Harran belediye başkanı iyi bir muvaffakiyet oldu.Önce Allah’ın takdiri sonra Sizin onayınız ve Halkın sayenizde. İfadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen