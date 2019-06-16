Elektrik Akımına Kapılan İşçi Öldü

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen kazada, elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Fabrikada elektrikçi olarak çalışan Niyazi Şahin (32), vardiya sırasında henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandı.Mesai arkadaşlarının olayı fark edip ihbar etmesiyle olay yerine gelen ambülansla Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Namık Kemal Üniversitesi'ne gönderilirken, buradaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Samsun Bafra ilçesine gönderileceği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen