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Bu haber 16 Haziran 2019 09:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Dünyanın En İyi Şefleri İle Gastronomi Yazarları Türkiye’ye Geliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu olan ‘Gastroway’ etkinliğinin bu yıl ki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olacak.

Dünyanın En İyi Şefleri İle Gastronomi Yazarları Türkiye’ye Geliyor

Türkiye’nin bereketli topraklarından çıkan özel lezzetler dünyaca ünlü şeflere tanıtılacak.

Türkiye’nin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazatecilere tanıtan gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu ‘Gastroway’ etkinliği Ege kıyılarının ardından bu sene de Mezapotamya’nın bereketli topraklarına ulaşıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek etkinliğin bu yıl ki rotasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır, eşsiz lezzetleri ile zengin tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın en seçkin şefleri ile gastronomi yazarlarına tanıtma imkânı bulacak.
 

21 Kişilik Ekip 16-22 Haziran Tarihleri Arasında Ziyaret Gerçekleşecek


The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip 16-22 Haziran tarihleri arasında Zeugma, Göbeklitepe, Midyat, Dara gibi bölgenin fark yaratan tarihi mekânlarını ziyaret edecek.

Türkiye’ye bu yıl ‘2019 Göbeklitepe Yılı’ etkinlikleri kapsamında gelerek, sokak yemekleri ve yerel ürünleri inceleyecek olan ekipte; 2010 yılında 1 Michelin yıldızı ve Gault Millau rehberinden 17 puana layık görülen şef Yoshizumi Nagaya, 2018 ve 2019 yıllarında 2 Michelin yıldıza sahip şef Andrea Aprea, Gastrocultura Mediterránea Akademisi’ne bağlı olarak dünyanın çeşitli lokasyonlarında gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılım sağlayan şef Pere Planaguma, 2016’da İspanya’nın ‘En İyi Pasta Şefi’ seçilen ve henüz 29 yaşında 11 ulusal ödüle sahip olan şef Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, Radiocafé gibi çeşitli mecralarda yazıları yayınlanan Andras Jokuti, Tayland’daki Guides Géo ve Avustralya’da yayınlanan Good Food gibi dünyanın farklı ülkelerinde yiyecek, gezi ve kültür yayınlarında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yazılar yazan Vincent Vorajit Vichit Vadakan ile FoodinLife dergisi kurucusu ve Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan, ayrıca dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Gastromasa organizatörlüğü de yapan Gökmen Sözen ile birlikte 21 kişi bulunuyor.


Editör:Ahmet Şen



 
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