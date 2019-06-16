Talihsiz Kadın Piknikte Hayatının Şokunu Yaşadı

Olay, Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte piknik yaparken aniden yağmur bastırdı. Bu sırada 30 yaşındaki Utku U., yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı. Talihsiz kadının üzerine bu sırada yıldırım düştü.Ağır yaralanan talihsiz kadın İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından durumu ağır olan Utku U. Bursa'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.Jandarma olayla alakalı inceleme başlattı.Editör:Ahmet Şen