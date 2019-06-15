Şanlıurfa'da İşyerinde Çıkan Yangın Korkuttu

Alevler Yaklaşık 2 Saate Söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Medikal ürünlerin satıldığı işyerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken yükselen dumanlar mahalleyi kapladı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen