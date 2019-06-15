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Bu haber 15 Haziran 2019 21:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da İşyerinde Çıkan Yangın Korkuttu

Şanlıurfa’da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da İşyerinde Çıkan Yangın Korkuttu

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Medikal ürünlerin satıldığı işyerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

 

Alevler Yaklaşık 2 Saate Söndürüldü

Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken yükselen dumanlar mahalleyi kapladı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Editör: Ahmet Şen


 
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