Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Haziran 2019 20:00:49 Tarihinde eklenmiştir.

Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler

Psikolog Batuhan Toprak, Çocukların ve gençlerin beklediği yaklaşık 3 aylık yaz tatili öncesi ebeveynleri uyardı.

Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler

“Öncelikle çocuklarınızı karne notuyla değerlendirmeyin” diyen Psikolog Batuhan Toprak, “Zayıf karnesi olan çocukların aileleri karne için yapıcı ve değerlendirmeler yapmalılar ve asla karne notu için çocuklarınızı cezalandırmayın. Çocuğunuza değer verdiğinizi göstererek karşınıza alıp konuşmalısınız. Neden bu dönem böyle oldu ? Derslerindeki düşüşün sebebi nedir ? Bunları araştırmalılar. ''Evet bu dönem notların düşmüş fakat seneye ben senin notlarını yükselteceğine inanıyorum diyerek'' motive etmeliler,çocuğa sevgi ve güven vermeleri gerekir.Tatil bir psikolojik ihtiyaçtır. Okula gidilmeyen bu dönemde tatil tatil gibi yaşanmalı fakat tamamen derslerden uzak kalınmamalıdır” diye konuştu.
 

Televizyon ve İnternetten Olabildiğince Uzak Durulmalı

Yaz tatilinde çocuğun zevk aldığı aktiviteler ve hobileri yapmalarının çok önemli olduğunu dile getiren Psikolog Batuhan Toprak, “Spor, müzik yada resim vs eğer yoksa aileler mutlaka çocuklarının hangi hobiye daha ilgisi var seçmeleri konusunda yardımcı olmalılar ama asla çocuğunuzun istemediği bir şeyi yaptırmaya zorlamayın ve diğer akranları, arkadaşlarıyla kıyaslamayın. Kitap okuma listesi planlanmalı hatta ailece birlikte okuma saatleri düzenlenmeli. Televizyon ve internetten olabildiğince uzak durularak zamanlarını daha çok fiziksel ve zihinsel gelişimi destekleyen hobiler ile geçirilmeli. Ailece birlikte tatille çıkılabilir yapılan bir araştırmaya göre; çocukların stres ve kaygılarında düşüş gözlemlenmiş. Buna bağlı olarak da çocuklar yeni eğitim öğretim yılına daha motive bir şekilde başlamış oluyorlar” şeklinde konuştu.

Editör:Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Sağlık
Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler
Yaz Tatili İçin Ebeveynlere Öneriler
Psikolog Batuhan Toprak, Çocukların ve gençlerin beklediği yaklaşık 3 aylık yaz tatili öncesi ebeveynleri uyardı.
​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?
​Yazın cildinizi korumanın püf noktaları! Yaz mevsiminde cilt bakımı nasıl yapılmalı?
Dr.Fevzi Özgönül, özellikle güneş yanığı, lekeler ve dökülmeler konusunda çok önemli uyarılarda bulundu ve tarifini verdiği “Zerdeçal Maskesini uygulayarak cildinizi yenileyebilirsiniz” dedi.
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
​Olta Balıkçıları Dikkat! Karşılaşılan En Tehlikeli Tür
Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de yaşayan en tehlikeli türlerden biri olan Trakonya balığı Bursa’nın Mudanya ve Kapaklı sahillerinde oltaya takıldı. İki kişiyi zehirleyen Trakonya balığı sosyal medyada büyük dikkat çekti.
​Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Bu Hale Geldi
​Saçlarını Yaptırmak İçin Kuaföre Gitti, Bu Hale Geldi
Saçlarına röfle yaptırmak için kuaföre giden genç kadın az kalsın canından oluyordu.
​Çocuğu Olmayanlar Bu Karışımla Çocuk Sahibi Oluyor
​Çocuğu Olmayanlar Bu Karışımla Çocuk Sahibi Oluyor
Türkiye Baharatçılar ve Aktarlar Federasyonu Genel Başkanı Halit Özdemir, "Cinsel performansını artırmak isteyenler kimyasal yerine artık bitkisel ilaç kullanıyor" dedi.
​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı
​Sağlık Bakanlığından sıcak uyarısı
Sağlık Bakanlığı, vatandaşları sıcak havalara karşı uyardı. Yapılan açıklamada sıcaktan en çok etkilenenlerin hamileler, çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu olanlar ve kronik hastalığı olanlar olduğu belirtilirken, bazı ilaçların terlemeyi tetiklediği ve yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceği kaydedildi.
​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi
​Bayramlık Şekerde Domuz Hilesi
Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları şeker konusunda uyardı. Özellikle dini hassasiyeti bulunanlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Tayar; “Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya da ise soya sosu katıyorlar. Vatandaşlarımız bilinçli olsun ve ne yediğini bilsin” dedi.
​Sağlıkçılar Müjde 29 Bin 689 Yeni Sağlık Çalışanını İstihdam Edilecek
​Sağlıkçılar Müjde 29 Bin 689 Yeni Sağlık Çalışanını İstihdam Edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu yıl içinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. Yani yaklaşık 30 bin. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi.
​Devlet Hastanesinde Sülük İhalesi Açıldı! 60 Adet Sülük Alınacak
​Devlet Hastanesinde Sülük İhalesi Açıldı! 60 Adet Sülük Alınacak
Devlet Hastanesinde sülük satın almak için ihale açıldı.
​Aynı Kişiyi 3 Günde Üç Kez Kene Isırdı
​Aynı Kişiyi 3 Günde Üç Kez Kene Isırdı
3 gün üst üste üç kez kenenin ısırdığı şahıs hastaneye başvurdu.
​Ağız Kokusuna Karşı Doğal Çözüm
​Ağız Kokusuna Karşı Doğal Çözüm
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, sahurda yenilen maydanoz, nane, zencefil ve yeşil çay gibi besinlerin ağız kokusunu önleyebileceğini söyledi.
​Piyasaya Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç sürüldü
​Piyasaya Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç sürüldü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç ele geçirildi.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿