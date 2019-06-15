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Bu haber 15 Haziran 2019 18:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı

Gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.

Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir özel halk otobüsünün iddiaya göre gaz pedalı sıkıştı. Kontrolden çıkan otobüs, önünde bulunan minibüs ve otomobillerin arasına daldı. Önündeki araçlara çarparak durabilen otobüs ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Meydana gelen zincirleme kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale burada sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.


Editör: Ahmet Şen


 
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Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı
Halk Otobüsü Önündeki Araçların Arasına Daldı: 6 Yaralı
Gaz pedalı takılan halk otobüsü ortalığı savaş alanına çevirdi. Otobüsün yoldaki minibüs ve otomobillere çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, yolda kalan araçlar çekici ile yoldan kaldırıldı.
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