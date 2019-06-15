Vekil Yıldız İstanbul’da Halk ve Esnaf Ziyaretlerinde

“Ak Parti İstanbul’da Kazanacak”

Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Özellikle Urfalı hemşerilerimizin yoğun yaşadığı İlçelerde. Gece gündüz demeden ev ziyaretleri kapsamında çalışmaları sürdürerek. Vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm bulmak için yoğun çaba sarf eden Yıldız, Müşfik yaklaşımları ile de hemşerilerimizden taktir toplaması dikkat çekiyor.Vekil Yıldız, Pro aktif yapısıyla ev ziyaretlerinin yanı sıra esnafları’da tek tek ziyaret ederek. Hem sorunlarını dinledi hemde 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi için destek istedi.Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Yaptığı açıklamada. ‘AK Parti gitsin de ne olursa olsun’ üzerine kurdukları ittifakın aziz milletimiz tarafından görüldüğüne, 23 Haziran akşamı milletimizin gerekli cevabı da vereceğine inanıyorum.” şeklinde konuşan Yıldız,“Ben 23 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde İstanbul’umuzda AK Parti’nin çok rahat seçimi kazanacağına inanıyorum. Buradan İstanbul’un fethinin yıl dönümünde başta hemşerilerim ve İstanbullu kardeşlerime de sesleniyorum. Fazla söze hacet yok. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.” dedi.Editör: Ahmet Şen