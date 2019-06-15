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Bu haber 15 Haziran 2019 17:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Bakan Varank'tan Genç Girişimcilere Müjde !

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genç girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan tüm faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programında (BİGG) 2019 yılı ilk çağrısına çıkıldığını duyurdu. Yeni çağrının bütçesi 30 milyon TL olacak. Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.

Bakan Varank'tan Genç Girişimcilere Müjde !

Bakan Varank, Karadeniz Vakfı Teknoloji Gençlik ve Geleceğimiz programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Varank, şunları kaydetti:
 

Gurur Duydum:

Karadeniz Vakfı, kurulduğu günden bu yana hep güzel işler yapmanın derdinde oldu. Trabzon Oflu bir kardeşiniz olarak vakfımızın varlığından, gerçekleştirdiği faaliyetlerden hep gurur duydum. Bu vesileyle vakfın kurucusu İbrahim Cevahir abimizi de rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.
İyi okuyun:
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gelişimi sağlaması için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz.

17 yıllık mücadelemizde ulaştırmadan sağlığa, eğitimden sanayiye her alanda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi gören gözler için anlatmamıza gerek yok. Genç kardeşlerime en önemli tavsiyem, şu 17 senede yaşanan olayları çok iyi irdelemeleri, geçmişte yaşananları iyi okumalarıdır. Kat ettiğimiz mesafenin, verdiğimiz mücadelenin farkında olmazsak, yarın için yapacaklarımıza temel oluşturamayız.
En büyük fırsat gençler: Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda, oyun kurucu olabilmemiz için de emin olun en büyük fırsatımız gençler. Hangi alanda çalışırsa çalışsın, biz buluş çıkaran gençler istiyoruz. Bu yüzden gençlerimizin içindeki girişimcilik ruhunu ortaya çıkarmak adına çeşitli destekler sunuyoruz. KOSGEB ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarımız aracılığıyla çok sayıda proje ve destek programına imza atıyoruz.
Bin 94 firma kuruldu: 7 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Bireysel Genç Girişim Programımızla yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençlerimizi destekliyoruz.
Bu programla bugüne kadar 175 milyon lira destek sağladık ve çok başarılı işlere imza atan bin 94 firmanın kurulmasına ön ayak olduk. En son çağrısını geçtiğimiz ay sonuçlandırdığımız BİGG programıyla 146 genç girişimcimizi daha destekleyeceğiz. Bu yılın ilk çağrısına 10 Haziran itibarıyla çıktık. Çağrı hala açık. Yeni çağrımızın bütçesi 30 milyon TL olacak. Bu bütçe ile yenilikçi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine sahip gençlere 200 bin TL'ye kadar hibe yani geri ödemesiz katkıda bulunacağız. Başımıza buluş çıkaran tüm gençleri bu programa katılmaya davet ediyorum.

 

Kısıtlama yok:

Şimdi destek modelimizi ülkemizin ve çağın ihtiyaçlarına göre yeniden kurguluyoruz. İmalatçı, yenilikçi, özellikle orta-yüksek ve ileri teknoloji alanlarındaki girişimcilerimizi daha fazla destekleyeceğiz. Onların makine, teçhizat, yazılım, mentörlük, işletme koçluğu ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacağız. Gençlerimiz söz konusu olduğunda, tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onlar için hiçbir kısıtlama yok. Bakanlık olarak özellikle genç girişimcilerimizin en büyük yol arkadaşı olmaya devam edeceğiz.
Teknoloji olmazsa olmaz: Teknoloji bu kadar hızlı ilerlerken, ekonominin ve ticaretin kuralları yeniden yazılırken biz tribünde seyirci olarak oturamayız. Şartlara ayak uydurmakla kalmamalı, kural koyucu olmak için gayret göstermeliyiz. Bunu da ancak girişimcilerimizle, STK'larımızla ve çalışkan gençlerimizle başarabiliriz. Önceliğimiz Türkiye'nin bağımsızlığını her alanda pekiştirecek adımları atmaktır. Bu konunun olmazsa olmazı da teknoloji üretimidir.
Kendi göbeğini kesen Türkiye: İşte savunma sanayinde hayata geçirdiğimiz yerli ve milli hamlelerle Türkiye'nin operasyon kabiliyetinin hem sahada hem masada nasıl arttığına şu son dönemde yakından şahit olduk. Örtülü ya da açık ambargolarla Türkiye'yi yıllarca kapılarında bekletenlere inat, artık kendi göbeğini kendisi kesen bir Türkiye var. Ülkemize yönelik hasmane tutumların arkasında da bu hamlelerimizi hazmedemeyenlerin öfkesi var. Artık kendi yerli ve milli İHA'sına, SİHA'sına, zırhlı araçlarına, roket sistemlerine sahip, bölgesindeki oldu bittilere göz yummayan bir Türkiye var.
 


Rehberlik desteği

BİGG Programı, girişimcilerin yenilikçi fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek işlere dönüştürmelerini amaçlıyor. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitiminin yanı sıra sanayi deneyimi olan rehberler ile destek sağlanıyor
Kimler başvurabilir?
BİGG Programı'na, yenilikçi ve teknoloji tabanlı bir iş fikri olduğuna inanan, herhangi bir şirkete ortaklığı olmayan ve örgün öğretim almış girişimci adayları katılabiliyor. Bir yıl içinde lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olabilecek durumda olanlar program için başvurabiliyor. Bunun yanı sıra lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyetinden 10 yıldan fazla zaman geçmemiş olanlar da BİGG için başvuru şansına sahip.  


Editör:Ahmet Şen


 
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Ekonomi
Bakan Varank'tan Genç Girişimcilere Müjde !
Bakan Varank'tan Genç Girişimcilere Müjde !
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genç girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan tüm faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK’ın Bireysel Genç Girişimci Programında (BİGG) 2019 yılı ilk çağrısına çıkıldığını duyurdu. Yeni çağrının bütçesi 30 milyon TL olacak. Genç girişimcilere 200 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
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