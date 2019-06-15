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Bu haber 15 Haziran 2019 15:30:39 Tarihinde eklenmiştir.

Haliliye Belediyesi’nden Özel Temizlik Programı

Haliliye Belediyesi, merkezde yer alan 32 mahalle için programladığı özel temizlik çalışması ile ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Haliliye Belediyesi’nden Özel Temizlik Programı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıla çalışmalar yürüten temizlik işleri müdürlüğü, 32 merkez mahalle için şoklama programı geliştirdi. Tüm mahallelerde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 30 personel, yıkama, süpürme, çöp kamyon ve iş makineleri ile her sabah bir mahallede saat 06.00’dan itibaren özel çalışmalar yapıyor.



 

Saat 06.00’dan İtibaren Özel Çalışmalar Yapıyor.

Mahalledeki tüm sokaklarda çöp toplama, apartman bahçeleri temizliği, ilaçlama, bordür boyama, boş arsa temizliği ve süpürme çalışmaları ile cadde ve sokakları pırıl pırıl yapan ekipler, program dahilinde 32 mahalledeki çalışmaları bitirdikten sonra şoklama programını başa saracak.
Hızmalı Mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Mahalle Muhtarı Bedih Ercan, Haliliye Belediyesi ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



Editör:Ahmet Şen

 
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Haliliye Belediyesi’nden Özel Temizlik Programı
Haliliye Belediyesi’nden Özel Temizlik Programı
Haliliye Belediyesi, merkezde yer alan 32 mahalle için programladığı özel temizlik çalışması ile ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor.
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