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Bu haber 15 Haziran 2019 15:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Kıbrıs Gazilerine Madalyaları Tevcih Edildi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Muharip Gazilere verilmek üzere gönderilen Milli Mücadele Madalyalarının tevcih törenine katıldı.

Urfa’da Kıbrıs Gazilerine Madalyaları Tevcih Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Muharip Gazilere verilmek üzere gönderilen Milli Mücadele Madalyalarının tevcihi için tören düzenlendi. Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda düzenlenen törende Kıbrıs Barış Harekatında yer alarak Gazilik unvanı alan Şanlıurfalı 214 gaziye ve hayatını kaybeden gazilerin ailelerine madalyaları verildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu tür programların meslek hayatları boyunca gurur duyacakları etkinlikler olarak hafızalarında yer edeceğini kaydetti. Erin, “Hem millet olarak hem de devlet yetkilileri olarak sizler için hukuk içerisinde her şeyin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bugün de burada iki yüzü aşkın gazimize hakları olan madalyalarını Cumhurbaşkanımız adına tevcih edeceğiz. Geçen zaman içerisinde şehitlerimizin ve gazilerimizin göstermiş oldukları kahramanlığın karşılığını vermek elbette mümkün değil. Ancak bu alanda yapılan hukuki düzenlemelerle birlikte ve bundan sonraki dönemde de şehit ve gazilerimizin yakınları adına düzenlemeler yapılacağından hiç şüpheniz olmasın. Zaten 2000’li yıllardan sonra devletin ve hükümetimizin bu alanda attığı çok önemli adımlar var”dedi.




 

“Kahramanlarımız Zulmü Püskürttü"

Kıbrıs Barış Harekatının öneminden bahsederek konuşmasını sürdüren Vali Erin, “Türkiye’nin dört bir yanından kahramanlarımız adada zulüm uygulayanları püskürterek büyük bir başarı elde ettiler. Harekâta katılan kahramanlardan ebediyete intikal edenleri minnetle yâd ediyoruz. Buradakiler başta olmak üzere gazilerimize de teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Kıbrıs Barış Harekâtı, Türk Milletinin zor dönemlerde ve zamanlarda bizim için zenginliklerimizi oluşturan farklılıklarımızın tamamının tamamen unutulduğu ve hepimizin birbirimize kenetlenmek suretiyle tek vücut olduğumuz sayısız örneklerden bir tanesidir. Bin yıldan fazla bir süredir ve özellikle İslam’la müşerref olduktan sonra tek bir unsur haline gelen bu millet, Allah’ın izniyle kıyamete kadar başı dik, alnı açık, bağımsız, onurlu ve şerefli yaşamaya devam edecektir. Bunun aksi bizim için şehadettir. Zillet içinde yaşamaktansa bu milletin bütün fertlerinin gözünü kırpmadan canını feda edeceğinin sayısız örnekleriyle doludur tarihimiz. Bugün de dün olduğu gibi dışardan destekli tehditler ve ihanetler karşısında yine tek vücuduz, tek milletiz, tek devletiz, tek bayrağımız var, tek vatanımız var. Bunu bize yaşatan bu milletin şehitleridir, gazileridir. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.


Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, “Biz bu topraklarda her dönem cenge hazır olmasak böyle huzur içinde yaşamamız mümkün değil. Yaşadığımız coğrafya bu kadar önemli bir coğrafyadır. Bu yüzden de sizlerin şeref madalyaları bizlerin gönüllerine çoktan kazınmıştır. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel vatanı bundan sonra da el birliğiyle koruyacağız. Geç de olsa bugün bu madalyaların size verilmiş olması bir gurur vesilesidir. Allah sizlerden razı olsun, bu toplum ve bizler sizlere her zaman şükran borçluyuz” dedi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şanlıurfa Başkanı Hasan Aslan ise konuşmasında, “Gönül isterdi ki bu madalyalar daha önce verilseydi de aramızdan ayrılmış olan gazi kardeşlerimiz de bu gururu yaşasaydı. Onların aileleri bugün aramızdalar. Ben tüm gazilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin tarafından ebediyete intikal eden gazilerin ailelerine madalyaları verildi. Gazilerin madalyaları ise protokol üyeleri tarafından tevcih edildi.


Editör:Ahmet Şen
 
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Urfa’da Kıbrıs Gazilerine Madalyaları Tevcih Edildi
Urfa’da Kıbrıs Gazilerine Madalyaları Tevcih Edildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Muharip Gazilere verilmek üzere gönderilen Milli Mücadele Madalyalarının tevcih törenine katıldı.
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