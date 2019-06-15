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Bu haber 15 Haziran 2019 11:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Saman Yüklü Tır Üst Geçide Takıldı

Şanlıurfa’da üst geçide takılan tırın üzerindeki saman balyaları yola düştü.

Urfa’da Saman Yüklü Tır Üst Geçide Takıldı

- Çevreyolu yerine şehir merkezine girince üst geçide takıldı
- Saman balyaları yola döküldü



Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bulunan Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde yaşandı. Akçakale ilçesinden yüklediği saman balyalarını 06 AT 1054 plakalı tır ile Antalya'nın Alanya ilçesine götürmek için yola çıkan Ragıp K., çevreyolu yerine şehir merkezinden gitmek isteyince üst geçit engeline takıldı. Fazla yüklediği saman balyaları 4 buçuk metre yüksekliğindeki üst geçidin alt kısmına takılınca yola düştü.

 

4 Buçuk Metre Yüksekliğindeki Üst Geçide Takıldı

 Olay yerine giden polis ekipleri, trafiği kontrollü bir şekilde sağlarken, belediyeden gelen ekip ise balyaları kaldırmak için çalışma başlattı. İş makineleri yardımıyla kaldırılan saman balyaları kamyon ve çekiciye yüklendi.
Yoldaki saman tamamen kaldırıldıktan sonra trafik akışı yeniden normale döndü. Sürücüye ise kurallara uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.



Editör: Ahmet Şen

 
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