Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Haziran 2019 10:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

Trump'tan Flaş İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine düzenlenen saldırıyla bir alakaları olmadığı yönündeki açıklamalarını reddetti.

Trump'tan Flaş İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump İran'ın, dün sabah saatlerinde Umman Denizi'ndeki 2 petrol tankerine yönelik saldırıların arkasında olmadığına dair yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Tahran yönetiminin açıklamalarını reddeden Trump ABD basınına yaptığı açıklamada, “İran yaptı, siz de onların yaptığını biliyorsunuz çünkü gemileri gördünüz” ifadelerini kullandı.

 

İran'ın Petrol Tankerlerine Yönelik Saldırıdan Sorumlu Olmadığını Belirtti

ABD ordusu tarafından dün gece paylaşılan videolara işaret ederek saldırının İran tarafından yapıldığına emin olduğunu belirten Trump, “Boğaz'daki güvenliğin sağlanmış olduğundan emin olmaktan sorumluyuz ve saldırılan tankerlerdeki mürettebatı en kısa süre içerisinde de kurtardık” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıdan sorumlu olmadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin Umman Denizi'nde iki petrol gemisine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutarak acele ettiğini ifade ederek, “ABD'nin bu aceleci suçlaması B timinin yeni bir alternatif üzerinde hareket ettiğini gösteriyor” demişti.


Saldırılardan sonra açıklama yapmış olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Washington'un İran'ı suçlu bulduğunu belirterek, “Umman Körfezinde olan saldırılarla ilgili olarak ABD'nin vardığı sonuç İran İslam Cumhuriyetinin sorunlu olduğu yönündedir” ifadelerini kullanmıştı.  


Editör: Ahmet Şen


 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te Yeni Oldu Bittileri Reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'te Yeni Oldu Bittileri Reddediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da işbirliği zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu.
YKS Maratonu Başlıyor
YKS Maratonu Başlıyor
Liseden üniversiteye geçişte girilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) bu sene yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite hayali kuran genç katılıyor. 3 oturum şeklinde gerçekleşecek sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün 10.15’te başlıyor.
Metin Feyzioğlu’ndan, Müebbet Alan Öğrencinin Annesine, Sesiniz Çok Çıkıyor, Biraz Sessiz Olun
Metin Feyzioğlu’ndan, Müebbet Alan Öğrencinin Annesine, Sesiniz Çok Çıkıyor, Biraz Sessiz Olun
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, müebbet hapis cezasına çarptırılan Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya’ya “Sesiniz çok çıkıyor, biraz sessiz olun” dedi.
Trump'tan Flaş İran Açıklaması
Trump'tan Flaş İran Açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Umman Denizi’nde 2 petrol tankerine düzenlenen saldırıyla bir alakaları olmadığı yönündeki açıklamalarını reddetti.
Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk
Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Grup Başkanı Naci Bostancı arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Erdoğan askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro" cevabını verdi. Almanya'da asgari ücret olmadığı bilgisini alan Erdoğan, Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.
Askere Eşek Dediği İçin Dövülen Murat Alan,Bu Milli İradeye Yapılan Bir Saldırıdır Bu Cumhurbaşkanına Yapılmış Bir Saldırıdır. Dedi
Askere Eşek Dediği İçin Dövülen Murat Alan,Bu Milli İradeye Yapılan Bir Saldırıdır Bu Cumhurbaşkanına Yapılmış Bir Saldırıdır. Dedi
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı öncesi sopalı şahıslar tarafından çirkin bir saldırı düzenlendi.
Başkan Beyazgül Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Başkan Beyazgül Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının son gününde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Şehrin Trafik Sorunu İçin Şanlıurfa Valiliği Yetkililerine Dilekçe Yazdı
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Şehrin Trafik Sorunu İçin Şanlıurfa Valiliği Yetkililerine Dilekçe Yazdı
Urfa Çalışma Grubu derneği şehir trafiğini olumsuz etkileyen çift sıra park, makas atma vs. gibi sorunun çözümü için yetkililere dilekçe yazıdı
​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
2 yavrusuyla birlikte gezintiye çıkan anne ayı, orman kesiminde çalışan üç orman işçisini 'rehin' aldı. Ayının saldırma ihtimalinden korkan ve 1 saat ayıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçileri ise polis ekipleri kurtardı.
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Daha önceden çalıştığı yeri soyan hırsız ilk girişiminde tutuklanmıştı. Serbest kaldığı gün tekrar aynı iş yerini soymaya gelen hırsız bu sefer girmeye çalıştığı camın demir parmaklıklarında ayağından asılı kalınca tekrar yakalandı.
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿