Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil" cevabını verdi.AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, "Almanya’da asgari ücret yok. Bu rakamı nereden aldınız efendim" dedi.Erdoğan, Grup Başkanı Naci Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.Editör: Ahmet Şen