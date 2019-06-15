Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 15 Haziran 2019 09:30:31 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Grup Başkanı Naci Bostancı arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Erdoğan askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro" cevabını verdi. Almanya'da asgari ücret olmadığı bilgisini alan Erdoğan, Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.

Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro… Dövizli askerlik bedeli yüksek değil" cevabını verdi.
 
AKP Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ise, "Almanya’da asgari ücret yok. Bu rakamı nereden aldınız efendim" dedi.
 
Erdoğan, Grup Başkanı Naci Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.


Editör: Ahmet Şen
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk
Erdoğan’ın sorusuna ilginç yanıt: Google’dan bulduk
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanile Grup Başkanı Naci Bostancı arasında ilginç bir diyalog yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre, Erdoğan askerlik kanun teklifinde yer alan dövizli askerlik miktarı olan 5 bin Euro’nun yüksek olduğu eleştirilerine "Almanya’da asgari ücret 1.587 euro" cevabını verdi. Almanya'da asgari ücret olmadığı bilgisini alan Erdoğan, Bostancı’ya dönerek, “Naci hoca bu rakamı nereden buldunuz ?” deyince, Bostancı da “Google’dan bulduk” cevabını verdi.
Askere Eşek Dediği İçin Dövülen Murat Alan,Bu Milli İradeye Yapılan Bir Saldırıdır Bu Cumhurbaşkanına Yapılmış Bir Saldırıdır. Dedi
Askere Eşek Dediği İçin Dövülen Murat Alan,Bu Milli İradeye Yapılan Bir Saldırıdır Bu Cumhurbaşkanına Yapılmış Bir Saldırıdır. Dedi
Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, cuma namazı öncesi sopalı şahıslar tarafından çirkin bir saldırı düzenlendi.
Başkan Beyazgül Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Başkan Beyazgül Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının son gününde öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Şehrin Trafik Sorunu İçin Şanlıurfa Valiliği Yetkililerine Dilekçe Yazdı
Urfa Çalışma Grubu Derneği, Şehrin Trafik Sorunu İçin Şanlıurfa Valiliği Yetkililerine Dilekçe Yazdı
Urfa Çalışma Grubu derneği şehir trafiğini olumsuz etkileyen çift sıra park, makas atma vs. gibi sorunun çözümü için yetkililere dilekçe yazıdı
​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
2 yavrusuyla birlikte gezintiye çıkan anne ayı, orman kesiminde çalışan üç orman işçisini 'rehin' aldı. Ayının saldırma ihtimalinden korkan ve 1 saat ayıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçileri ise polis ekipleri kurtardı.
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Daha önceden çalıştığı yeri soyan hırsız ilk girişiminde tutuklanmıştı. Serbest kaldığı gün tekrar aynı iş yerini soymaya gelen hırsız bu sefer girmeye çalıştığı camın demir parmaklıklarında ayağından asılı kalınca tekrar yakalandı.
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
Tünelde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yenikapı teravih namazı etkinliğini eleştirdi. Davutoğlu, “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım.” dedi.
​İstanbul’da Yapılacak Seçime Okuma Yazma Bilmeyen Sandık Görevlileri Getirildi
​İstanbul’da Yapılacak Seçime Okuma Yazma Bilmeyen Sandık Görevlileri Getirildi
Sandık kurullarındaki usulsüzlük sebebiyle yenilenen İstanbul seçiminde, parti üyesi olmayan, herhangi talep ve başvuruda bulunmayan vatandaşlar “sandık kurulu seçmen üyesi” olarak görevlendirildi.
​Celp Tarihleri Bir Ay Geriye Çekildi, Gençler Her Ay Askere Gidilebilecek!
​Celp Tarihleri Bir Ay Geriye Çekildi, Gençler Her Ay Askere Gidilebilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, milletvekilleri ile düzenlenen kapalı grup toplantısında yeni askerlik sisteminin ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir sıkıntıya sebep olmayacağı dile getirildi.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:11
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿