Askere Eşek Dediği İçin Dövülen Murat Alan,Bu Milli İradeye Yapılan Bir Saldırıdır Bu Cumhurbaşkanına Yapılmış Bir Saldırıdır. Dedi

Türk askerine “eşek” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Milat yazarı Serdar Arseven’ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda,“Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a Cuma Namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet”ifadelerini kullandı.Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın Türk askerine “eşek” demesine hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.Alan, yaptığı açıklamada şunları ifade etti;"Bu Milli iradeye yapılan bir saldırıdır bu Cumhurbaşkanına yapılmış bir saldırıdır. Videomu kaç saat oldu hesap yaydı. Vatan sağ olsun"Editör: Ahmet Şen