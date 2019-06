Başkan Beyazgül Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu

Esas Olan Karneler Değil İnsanların Kişiliği Ve Şahsiyetidir

Şanlıurfa’da gençlere ve eğitime yönelik çalışmaları ile 7’den 70’e her kesimin takdirini topluyor. Eğitim ve öğretim sezonun bitmesi ile birlikte öğrencilerin karne sevincine ortak olan Başkan Beyazgül, gençleri kutlayarak gelecekte ki eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.Burada öğrencilere yönelik bir açıklamada bulunan Başkan Beyazgül, “2018-2019 Öğretim yılınızı kutluyorum. Esas olan karneler değil insanların kişiliği ve şahsiyetidir. Ayette denildiği gibi ‘Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” sözünü hayatımızda ilke olarak benimsememiz lazım. Bu sözde güzellik ve yaşam var, Bu tatil süresince bol bol kitap okumamız lazım. Öğrendiğimiz her yeni bir bilgi bizim hayatımızı değiştiriyor. Her şeyin güzeli ve doğruluğu güzel ise insanların da kâmil olanı ve yetişmiş olanı örnektir. Bu bağlamda kendimizi geliştirme noktasında okumaya ve öğrenmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki eğitim ve öğrenim hayatınızda başarılar diliyor, iki cihanda saadetler diliyorum. İnşallah bu kardeşlik ile birliktelik Ahirette Hz. Hacitice, Hz Fatma Annelerimizin yolunda gitmekle nasip olur. Tüm Mazlumlar ve Ülkemiz için dualar temenni ediyorum” diye konuştu.Gerçekleştirilen konuşmanın ardından öğrencilere karnelerini veren Başkan Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi tarafından basılan kitapları öğrencilere dağıttı.Editör: Ahmet Şen