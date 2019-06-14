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Bu haber 14 Haziran 2019 23:30:38 Tarihinde eklenmiştir.

​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı

Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.

​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı

1995 yılında ilk seferini yapan, geçen yıl ise emekliye ayrılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Mart ayında 6 tırla parçalar halinde Antalya'dan havalimanından yüklenerek Keşan'a getirildi. 

 

Dev Uçak 2 Saatlik Çalışma İle Batırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gövde montajı tamamlanan dev uçak İbrice Limanı'nda denize batırılacağı 1 mil açığa çekildi. Dev uçağın çekilmesi ile batırılma işlemlerine başlandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalarda dev uçak denize batırıldı.

30 metre derinliğe batırılan uçak dünyanın en büyük batık yolcu uçağı oldu. 





Editör: Bahar Yüksel
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​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
​6 Tırla Getirilen Dev Uçak Böyle Batırıldı
Antalya’dan Edirne’nin Keşan ilçesi İbrice Limanı'na 6 tır ile getirilen dev uçak denize batırıldı.
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