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Bu haber 14 Haziran 2019 23:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa'nın Park Soruna El Attı

​Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa Valiliğine şehrin trafiğinde yaşanan aksaklıklar ile ilgili dilekçe gönderdi.

Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa'nın Park Soruna El Attı

Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa’nın büyük sorunlarından olan park ve trafiği tehlikeye düşürecek davaranışları kapsayan dilekçeyi Şanlıurfa Valiliğine gönderdi.



Vatandaşlar benzer Dilekçeler Gönderebilirler
Urfa Çalışma Grubu gönderdiği dilekçeyi yayınlayarak, vatandaşların da benzer dilekçeler göndermesi için uyarda bulunarak şu ifadelere yer verdi;

“Urfa Çalışma Grubu derneği olarak son zamanlarda şehir trafiğini olumsuz etkileyen çift sıra park, makas atma vs. gibi sorunlara karşı Şanlıurfa Valiliği yetkililerine sorunun çözümü için dilekçe yazılmıştır.
Değerli vatandaşlarımızın da benzer dilekçe yazarak katkı sunmalarını rica ederiz.”





Editör: Bahar Yüksel
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Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa'nın Park Soruna El Attı
Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa'nın Park Soruna El Attı
​Urfa Çalışma Grubu Şanlıurfa Valiliğine şehrin trafiğinde yaşanan aksaklıklar ile ilgili dilekçe gönderdi.
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