Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Haziran 2019 22:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı

2 yavrusuyla birlikte gezintiye çıkan anne ayı, orman kesiminde çalışan üç orman işçisini 'rehin' aldı. Ayının saldırma ihtimalinden korkan ve 1 saat ayıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçileri ise polis ekipleri kurtardı.

Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı

Olay, Kastamonu'nun Ağlı ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Üç orman işçisi, ormanlık alanda kesime gitti. Ormanlık alanda kesim işi ile uğraşan üç işçinin bulunduğu alana bir süre sonra iki yavrusuyla birlikte anne ayı geldi. Yanında yavruları ile birlikte anne ayıyı gören işçiler, büyük panik ve korku yaşadı. Yanında yavruları varken ayının daha da saldırgan olabileceğini düşünen işçiler, ıslık çalarak, bağırarak ve motorlu testereyi çalıştırarak anne ayıyı ve yavrularını bulundukları alandan kaçırmak istedi ama bunda başarılı olamadı. Kesim yaptıkları alanın ön kısmına kadar gelen ve işçilerin bölgeyi terk etmelerine müsaade etmeyen ayılar, işçilerin yavrularına zarar verebileceğini hissetti. Ayı yol güzergahında olduğu için alandan ayrılamayan işçiler, yaklaşık 1 saat boyunca ayı ve yavrularını kaçırmak istedilerse de bunda başarılı olamadı. 

Bunun üzerine ayının rehin tuttuğu işçiler, önce jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Ancak kesim yapılan alanın polisin sorumluluk bölgesinde olduğundan dolayı jandarma ekipleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrasında kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, havaya ateş ederek anne ayı ve yavrularının işçilerin bulunduğu alandan uzaklaşmasını sağladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle beraber yaklaşık 1 saatten beri ayının bırakmadığı işçiler ise rahat bir nefes alarak ilçeye geri döndü. 



 

Motoru Çalıştırdığım An Etrafımı Sardı

Orman kesiminde çalışan işçi Mustafa Er, “Ormanda testere ile odun keserken arkadaş birden üzerime atladı. Abi ayı geldi dedi. İlk önce küçük bir ayı ile karşılaştık. Ondan sonra ikincisi ortaya çıktı. Annesi arkadan bağırmaya başladı. Bir anda korktum ve ben de bir şey yapamadım. Hemen motora koştum ve motoru çalıştırdım. O anda etrafımız sarıldı. Ne yapacağız diye düşündük. Motor sesine biraz çekildi. Ama yavrular gitmeyince annesi peşimizden ayrılmadı. Orada bayağı mücadele verdik. Traktör geldi. Traktörün içine girdik. Büyük ayı yolda kaldı. Yavru ayıları bir türlü uzaklaştıramadık. Ondan sonra polisi ve jandarmayı aradık. Sağ olsun geldiler ama biz 1 saat orada rehin kaldık. Ölebilirdik de her şey olabilirdi. Polis ekipleri bizleri bulana kadar üzerimize de gelebilirdi. Anne ayı yavrusunu öldüreceğimizi düşünerek bize de saldırabilirdi. Polisler, havaya ateş ederek bizleri ayılardan kurtardı. Anne ayı ve yavruları kaçtı. Bunların bu şekilde gelmeleri bizleri çok tedirgin etti. Köylüden yardım geldi. Polisleri getirdiler” dedi. 



 

“Polis bizleri kurtarmasa ölüyorduk” 

Orman kesiminde çalışan işçi Ceyhun Özdeş ise “Arkadaşlarla beraber ormanda kesim yapıyorduk. Ben traktörle aşağıya geldim. Yukarıya geri geldiğimde ağabeylerim ayılarla karşılaşmışlar. 3-4 tane ayı gördüm. Ondan sonra polisimizi aradım. Polisi aradıktan sonra 1 saat sonra geldiler. Polisler olmasa biz kurtulamazdık. Ayıyı gördüm. Ben tek zannetmiştim. Üzerine gitmeye başladım. Baktım yanında 2 tane yavru. Anne ayılar yanında yavrular varken daha sert olur. Yani zor kurtulduk. Polis olmasa” diye konuştu. 


 

“Ayı, okul servisi önüne çıktı” 

Okul servisi taşımacılığı yapan Öncay Ersoy da, “İlçemizde esnaflıkla uğraşmaktayım. Yaz aylarının başlamasıyla beraber ayılar ilçemizde çoğalmaya başladı. Bugün ormanda çalışan 3 arkadaşımızı ayıların sıkıştırdığını ve polis yardımıyla kurtulduğu haberini aldık. Dün öğrenci servisi geri dönüşünde büyük bir ayı ile bende karşılaştım. 5 dakika falan büyük ayının yoldan gitmesini bekledim. Sanki insanlardan artık korkmuyorlar. İlçemizde de sık sık görülmeye başladı. İnsanlarımız arasında korku olmaya başladı” şeklinde konuştu.  



Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
Anne Ayı Orman İşçilerini Rehin Aldı
2 yavrusuyla birlikte gezintiye çıkan anne ayı, orman kesiminde çalışan üç orman işçisini 'rehin' aldı. Ayının saldırma ihtimalinden korkan ve 1 saat ayıları bölgeden uzaklaştırmaya çalışan ancak başarılı olamayan işçileri ise polis ekipleri kurtardı.
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Çalıştığı İş Yerini Soymaya Çalışan Hırsızın Hazin Sonu
Daha önceden çalıştığı yeri soyan hırsız ilk girişiminde tutuklanmıştı. Serbest kaldığı gün tekrar aynı iş yerini soymaya gelen hırsız bu sefer girmeye çalıştığı camın demir parmaklıklarında ayağından asılı kalınca tekrar yakalandı.
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
​Sosyal Medyada En Çok Onun Karnesi Paylaşıldı
PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine göstermek isterken açılan ateş sonucu teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün anısına karne düzenlendi. Karne şehit Eren Bülbül’ün annesine verilirken, o anları paylaştıkları fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
Tünelde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yenikapı teravih namazı etkinliğini eleştirdi. Davutoğlu, “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım.” dedi.
​İstanbul’da Yapılacak Seçime Okuma Yazma Bilmeyen Sandık Görevlileri Getirildi
​İstanbul’da Yapılacak Seçime Okuma Yazma Bilmeyen Sandık Görevlileri Getirildi
Sandık kurullarındaki usulsüzlük sebebiyle yenilenen İstanbul seçiminde, parti üyesi olmayan, herhangi talep ve başvuruda bulunmayan vatandaşlar “sandık kurulu seçmen üyesi” olarak görevlendirildi.
​Celp Tarihleri Bir Ay Geriye Çekildi, Gençler Her Ay Askere Gidilebilecek!
​Celp Tarihleri Bir Ay Geriye Çekildi, Gençler Her Ay Askere Gidilebilecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, milletvekilleri ile düzenlenen kapalı grup toplantısında yeni askerlik sisteminin ülke güvenliği ile ilgili herhangi bir sıkıntıya sebep olmayacağı dile getirildi.
Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
Veliler Dikkat! Yaz Tatili Planlarınızı Karneye Göre Yapın
2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ve velilerin “yaz tatilini nasıl değerlendirmeliyiz” sorusunu cevaplayarak tavsiyelerde bulunan Kültür2000 Koleji Anadolu – Fen Lisesi Müdürü Feyza Sezerel, çocukların karnelerindeki zayıf noktaların yaz tatilinde iyi değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti
​Vicdansız Hırsız, Engellinin Motosikletine Göz Dikti
Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde oturan şeker hastalığı sebebiyle sol bacağı ampute edilen 57 yaşındaki Ali Budamcı’nın engelli motosikletini çalan hırsız, kayıplara karıştı. Çalınan motosikletiyle kolu kanadının kırıldığını söyleyen Ali Budamcı, çalınma anı güvenlik kameralarına yansıyan motosikletinin bulunmasını istedi.
​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu
​Ailesi 5 Yaşındaki Çocuğu Otobüste Unuttu
Ramazan Bayramı'nda belediye otobüsünde unutulan 5 yaşındaki minik Abdullah, otobüs sürücüsünün duyarlılığı sayesinde ailesine sağ salim teslim edildi. Otobüs sürücüsünün korkmaması için minik çocukla otobüs içinde oyunlar oynaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
​Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
​Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davaların duruşmalara katılmadığı ve yargının uzamasına neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.
​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık
​Gaziantep’te Türk Filmlerine Konu Olacak Dolandırıcılık
Meryem Güzel, 45 yıldır gurbette büyük sıkıntılar çekerek biriktirdiği yaklaşık 5 kilo altın ve 107 bin TL’yi Gaziantep’te bankalardan daha güvenli olduğunu söyleyen bir kişiye kaptırdı. Türk filmlerine konu olacak bir hayatı olan ve Avusturya’da yaşayan Güzel, yine filmlere konu olacak bir yöntemle dolandırıldığını ileri sürdü.
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa'da Gemi Ehliyeti Kurs Ve Sınava Büyük Katılım
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Nesli Tükenmekte Olan Çöl Varanı Görüldü
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿