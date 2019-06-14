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Bu haber 14 Haziran 2019 18:37:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı

Şanlıurfa’nın Birecik ilesinde bulunan ve 4 bin yıl önce Asurlar tarafından yapıldığı belirtilen tarihi kalede öğleden sonra yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla çıktığı belirlenen yangın korkuttu.

​Şanlıurfa’da Asurlardan kalma Tarihi Kalede Yangın Çıktı

- Tarihi kalede yangın çıktı 
- Birecik Kalesinde tutuşan otlar yangına neden oldu 


 

Yangının Tarihi Dokuya Zarar Verip Vermediği Belirtilmedi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Hoca Şerif Mahallesi yakınlarında bulunan tarihi Birecik Kalesinde öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nasıl çıktığı belirlenemeyen yangında kuru otlar tutuştu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, surlara kadar ulaştı. Yangının olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının kalenin tarihi dokusuna zarar verip vermediği ise belirtilmedi. 



 

Birecik Kalesi Asurlar Zamanından kalan Tarihi Yapıdır

Asurlar zamanında yapılan ve çeşitli dönemlerde onarımdan geçiren Birecik Kalesi kentteki önemli tarihsel yapılar arasında yer alıyor. Büyük kesme taşlardan yapılmış yüksekliği 30 ile 40 metreyi bulan duvarların üstünde 12 burç bulunuyor. Birecik Kalesi, ilçe merkezinde ve Fırat Nehri’nin doğu yamacında doğal, sert kalker kayalık tepe üzerine bulunuyor. Kaleye üzerinde inşa edildiği beyaz kalker tepeden dolayı Beyaz Kale yani Kal'etül Beyza da deniliyor. 




Editör: Bahar Yüksel
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