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Bu haber 14 Haziran 2019 17:30:32 Tarihinde eklenmiştir.

​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı bir köyde eğitim ve öğretim gören 30 öğrenci, karnelerle birlikte karne hediyelerini de aldı.

​İstanbul'dan Şanlıurfalı Köy Çocuklarına Karne Hediyesi

- Köy çocuklarına en güzel karne hediyesi 
- Köy çocukları dileklerini mektuplara yazdı, onlar yerine getirdi 

 

Sosyal Sorumluluk Projesinde Şanlıurfalı Öğrencilere Hediye

İstanbul'da bir üniversitenin öğretim görevlileri ile öğrencileri tarafından "Bir Çanta, Bir Gülücük" sosyal sorumluluk projesi kapsamında "ihtiyaç sahibi köy okullarında okuyan öğrencilere karne hediyesi" kampanyası düzenlendi. Daha önce sosyal medya üzerinden Bardakçı İlkokulu öğretmen ve öğrencileriyle bağlantıya geçen geçen üniversitenin Halkla ilişkiler ve Reklamcılık öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Nezahat İşbilir Yüceışık ve ekibi, kendilerine mektup yazan öğrencilerin hayallerine kavuşması için harekete geçti. Önce Şanlıurfa’da Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve Şube Müdürleri tarafından karşılandı.Yüceışık, üniversite öğretim görevlileri ile öğrenciler, daha sonra ise karne hediyelerini dağıtmak üzere okula geçti. Köyde kendilerine dileklerini yazıp mektupla yollayan 30 öğrenci ile buluşan öğretim görevlileri ve öğrenciler arasında duygulu anlar yaşandı. Kendilerine gösterilen bu kadar yakın ilgi nedeniyle şaşkınlık yaşayan öğrenciler, normal zamanda aileleri ile günlerinin büyük bir bölümünü geçirdiği tarlalarda karnelerini ve karne hediyelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Dr.Öğr.Üyesi Nezahat İşbilir Yüceışık, "Bir Çanta, bir gülücük projesi adı altında, hayallerimin elinden tutu projesi koordinatörü İnci Özen’in destekleriyle buraya geldik. Gerek öğrencilerimiz ve gerekse öğretim görevlilerimizinim bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Her biri burada ki küçük bir kardeşimizin gülmesi için ellerinden gelen her şeyi karşıladı ve biz bugün buradayız. İstinye Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümü olarak elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Hem öğrencilerin karnelerini dağıttık hem de hediyelerini verdik, çok güzel bir vakit geçirdik. Her şey için çok teşekkür ediyorum” dedi 


 

İstanbul’dan Gelip Hediye Getirdiler, Teşekkür Ediyoruz

Öğrenci velilerinden Muhammed Arakçı, "Hocalarımız istanbul’dan zahmet edip çocuklarımız için köye geldi ve öğrencilerimize hediyeler getirdi, bizde kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Editör: Bahar Yüksel
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