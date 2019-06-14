​Şanlıurfa’da Karnelerini Alan Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga! 1 Yaralı

Okul Çıkışı Kavga Ettiler

- Karnelerini alan öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralıEdinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa’nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre karnelerini alan öğrenciler okul çıkışında kavga etti. Kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki Halil D. yaralandı. Yaralı olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları belirlemek için çalışma başlattı.Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel