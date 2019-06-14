​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış

Davutoğlu, Ramazan Aynın İklimine Aykırı

Davutoğlu, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katlmış. Burada, "Burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım." İfadelerine yer vermişti.Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Davutoğlu, geçtiğimiz gün Konya’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı'da kılınan toplu teravih namazına eleştirdi. Davutoğlu; "Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu" söyleyerek, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, "Ramazan ayının iklimine aykırı" olduğunu söyledi.Ahmet Davutoğlu, ifadelerinde şunlara yer verdi; “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli.”Editör: Bahar Yüksel