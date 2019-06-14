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Bu haber 14 Haziran 2019 12:45:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yenikapı teravih namazı etkinliğini eleştirdi. Davutoğlu, “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım.” dedi.

​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen "Yenikapı'da Enderun Teravihi" programına katlmış. Burada, "Burası Konstantinopol değil, burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var. 22 gün sonra burasının nereden nereye geldiğini ortaya tam manasıyla koymak için gece demeden gündüz demeden, tüm kardeşlerimize ulaşmamız lazım. Onlara bu gerçeği anlatmamız lazım." İfadelerine yer vermişti.


 

Davutoğlu, Ramazan Aynın İklimine Aykırı

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine Davutoğlu, geçtiğimiz gün Konya’da yayın yapan yerel bir televizyon kanalında Ramazan ayının son günlerinde Yenikapı'da kılınan toplu teravih namazına eleştirdi. Davutoğlu; "Dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi her zaman yanlış bulduğunu" söyleyerek, Yenikapı'da kılınan teravih namazının, "Ramazan ayının iklimine aykırı" olduğunu söyledi. 



 

Davutoğlu, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış

Ahmet Davutoğlu, ifadelerinde şunlara yer verdi; “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım. Bazen kaçamadığımız haller dışında cami içinde mümkün olduğu kadar izin vermemek lazım. Orası ayrı bir mekan. Orada ola ki farklı siyasi görüşlerden olanlar olur, sizinle aynı düşünmeyenler olur, sizi sevmeyenler olur. Oraya gelenler Allah sevgisiyle geliyor. Bunlara özen göstermek gerektiği kanaatindeyim. Tabii teravihin, açık bir alanda geniş katılımla kılınması güzel ama bunun siyasi bir anlam taşıması Ramazan'ın bu iklimine aykırı olur. Bizim bu birleştirici iklimi korumamız hepimiz için önemli.”




Editör: Bahar Yüksel 
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​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yenikapı teravih namazı etkinliğini eleştirdi. Davutoğlu, “Ben prensip olarak görevlerim esnasında, dini atmosferin içinde siyasi mesajlar vermeyi doğru bulamadım.” dedi.
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