Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 14 Haziran 2019 13:30:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi

Dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi

Olay, geçtiğimiz 14 Mayıs Salı günü saat 09.30 sıralarında İstanbul Sarıyer Maslak Ahi Evran Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmeye çalışan Sema Uysal (26), cadde üzerinde yürümeye başladı. Bir süre sonra iş yerinin önüne gelen genç kıza, alana gireceği esnada Halis Onur Can idaresindeki taksi çarptı. Çarpma sonucu bacağı aracın altında kalan Uysal'ı ezdiğini fark eden taksici, ardından panikle aracından indi. Genç kıza yardım etmeye çalışan taksici Can, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine seyrettiği esnada çevredeki vatandaşlar koşarak genç kızın yanına gelip yardımda bulundu. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uysal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



 

Bacağını Ezip Sürükledi

Görüntülerde, genç kız yolda yürüdüğü esnada dikkatsiz bir şekilde içeriye giren taksici kıza çarpıyor. Bacağını ezerek birkaç metre sürükleyen taksici daha sonra duruyor. Genç kız yaralı bacağını tutarken, taksici aracından inerek koşuyor. Çevredeki vatandaşlar ise kazayı görünce koşarak kızın yanına geliyor.
Öte yandan, olayın ardından sürücü Can ise polis ekipleri tarafından Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezine götürülerek ifadesi alındı. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakılırken, genç kız ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



 

“Taksi bacağını ezdi, üstünden geçti”

Kazayı gören işletme sahibi Murat Aday, “Kız normal bir şekilde yürürken taksicinin dikkatsizliği sonucu kızı ezdi. Genç bir kızdı, sanırım öğrenciydi. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum, umarım kısa zamanda iyileşir. Kızı hastaneye kaldırdılar, son durumunu bilmiyoruz ama taksi bacağını ezdi, üstünden geçti. Genelde dikkatsizlik yüzünden trafik kazası oluyor. Cadde yoğun bir cadde olunca böyle kazalar meydana geliyor” dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 




Editör: Bahar Yüksel
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi
​Korkunç Kaza! Genç Kızın Bacağını Ezip Sürükledi
Dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan taksici, yolda yürüyen genç kıza çarptı. Bacağından yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
​Kahvede Oyun Oynayan Arkadaşlarını Kurşun Yağmuruna Tuttu
​Kahvede Oyun Oynayan Arkadaşlarını Kurşun Yağmuruna Tuttu
kahvehanede bir kişi, oyun oynadığını arkadaşlarını çıkan kavga sonucu kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
​Gaziantep’te Sahte Polise Dilenci Kılığında Operasyon
​Gaziantep’te Sahte Polise Dilenci Kılığında Operasyon
Gaziantep'te kendisini polis olarak tanıtarak karı kocayı dolandırmak isteyen şahıs, polisin dilenci, garson ve seyyar satıcı kılığında attığı pusuda kıskıvrak yakalandı.
​Çalıştıkları İş Yerinden 250 Bin TL'lik Kablo Çaldılar
​Çalıştıkları İş Yerinden 250 Bin TL'lik Kablo Çaldılar
Kiraladıkları vinçle önceden çalıştıkları şantiyeden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​16 kamerayı durdurdu, Birini Unuttu
​16 kamerayı durdurdu, Birini Unuttu
Bir fabrikaya giren hırsız, 17 güvenlik kamerasından 16 kameranın kayıt işlemini durdurdu ancak birini durdurmayı unutunca yakayı ele verdi.
​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü
​Polise Darp Olayına Şahit Olmuştu! İfadeyi Geri Aldırma Tartışmasında 1 Ölü
"ifadeyi geri aldırma" tartışmasında ağır yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
​Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Şahıs, Suç Makinesi Çıktı
Bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülerek linç edilmek istenen zanlı tutuklandı. Şahsın aralarında cinsel istismarın da olduğu 26 suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
​Sürücü adayı vitesi karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü...
​Sürücü adayı vitesi karıştırdı! Ortalık savaş alanına döndü...
Yokuş yukarı çıktıktan sonra otomobilini park etmek isteyen sürücü adayı, vitesleri karıştırıp geri takıp gaza basınca park halindeki minibüse ve kamyonete çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
​Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
​Çakmak Gazı Bomba Gibi Patladı, 2 Genç Ölümden Döndü
Otomobilde çakmak gazı patladı, 2 genç otomobilin içerisinde yaşanan patlama sonrası ölümden döndü. Patlama anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı
​Cani Koca Dehşet Saçtı! Tartıştığı Eşini Öldürüp Baldızını Yaraladı
Bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürürken kavgayı ayırmaya çalışan baldızını da yaraladı.
Belediye İşçisinden Takdir Edilecek Davranış, Bir Canlıyı Böyle Kurtardı
Belediye İşçisinden Takdir Edilecek Davranış, Bir Canlıyı Böyle Kurtardı
Yoğun yağış nedeniyle sele kapılarak boğulma tehlikesi yaşayan kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü. Duygu dolu anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
​Üvey Baba Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Kendini Siper Etti
​Üvey Baba Dehşeti! 5 Yaşındaki Çocuk Kendini Siper Etti
Üvey oğlu ile kavga eden baba, bıçağını çekerek 5 yaşındaki çocuğunu kendisine siper etti. Üvey baba dehşeti saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
​Şanlıurfa’da 75 Bin Suriyeli Öğrenci Karne Aldı
​Şanlıurfa’da 75 Bin Suriyeli Öğrenci Karne Aldı
​Şanlıurfa’da Karnelerini Alan Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga! 1 Yaralı
​Şanlıurfa’da Karnelerini Alan Öğrenciler Arasında Bıçaklı Kavga! 1 Yaralı
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
​Davutoğlu’ndan Erdoğan’a Eleştiri, Dini Atmosfer İçinde Siyasi Mesajlar Vermek Yanlış
​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı
​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:12
Güneş
04:57
Öğle
12:30
İkindi
16:21
Akşam
19:53
Yatsı
21:31
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿