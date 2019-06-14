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Bu haber 14 Haziran 2019 14:45:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü

Tünelde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü

Olay, dün saat 06.25 sıralarında İstanbul Dolmabahçe-Bomonti Tüneli Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Buse Karabulut, sabah saatlerinde iş yerine gitmek için 34 FM 2494 plakalı motosikletine binerek yola çıktı. Genç kız tünele girdikten bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan motosiklet önce tretuvara ardından da tünelin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kendisi ve motosikleti sürüklenen Buse Karabulut, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle seyreden sürücü hakimiyetini kaybederek tretuvara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle duvara da çarpan sürücü ve motosikletli metrelerce sürükleniyor.



 

Genç kız 40 metre, motosikleti ise 65 metre sürüklendi

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan genç kızın üzerinde yaptığı tetkiklerde, hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan ölçüm çalışmalarında genç kızın çarptıktan sonra 40 metre, motosikletin ise 65 metre sürüklendiği tespit edildi. Çalışmaların ardından üstü bezle kapatılan genç kızın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


 

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulmuş

Öte yandan, genç kızın kazada hayatını kaybettiğini haber alan yakınları hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı aile, kızın cenazesini teslim alarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürdü. Yapılan incelemeler sonucunda Buse Karabulut'un geçtiğimiz 16 Aralık 2018 tarihinde “alkollü araç kullanmak” suçunda ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kızın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip Kağıthane'de kılınacak namazın ardından Hasdal Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  



Editör: Bahar Yüksel
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​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
​Alkollü Araç Kullanmaktan Ehliyetine El Konuşmuştu! Motosikletli Kadının Feci Ölümü
Tünelde motosikletle seyreden 22 yaşındaki genç kız, gidon hakimiyetini kaybederek önce tretuvara ardından da duvara çarptıktan sonra 40 metre sürüklenerek olay yerinde feci şekilde can verdi. Motosikletin 65 metre sürüklendiği kaza güvenlik kameralarına yansırken, genç kızın 6 ay önce “alkollü araç kullanmak” suçundan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.
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