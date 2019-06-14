​Şanlıurfa’da Yuvalarından düşen yüzlerce kuşu çamaşır sepetiyle toplandı

Çıkan Fırtına Ağaçtan Düştüler

- Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılarEdinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da etkili olan fırtına nedeniyle Siverek ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi'nde yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Eline çamaşır sepeti alan mahalleli, ağaçların altına düşen yavru serçeleri toplayıp eve getirdi. Burada yaralı olup olmadıkları kontrol edilen yavru kuşlar, fırtınanın ardından yeniden yuvalarına konuldu.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı.Editör: Bahar Yüksel