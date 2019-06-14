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Bu haber 14 Haziran 2019 11:04:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Yuvalarından düşen yüzlerce kuşu çamaşır sepetiyle toplandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Duyarlı vatandaşlar yavru kuşları çamaşır sepetiyle toplayıp yeniden yuvalarına koydu.

​Şanlıurfa’da Yuvalarından düşen yüzlerce kuşu çamaşır sepetiyle toplandı

- Yuvalarından düşen yüzlerce yavru kuşu çamaşır sepetiyle topladılar 


 

Çıkan Fırtına Ağaçtan Düştüler

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’da etkili olan fırtına nedeniyle Siverek ilçesine bağlı Yıldız kırsal Mahallesi'nde yüzlerce yavru kuş ağaçlardaki yuvalarından yere düştü. Eline çamaşır sepeti alan mahalleli, ağaçların altına düşen yavru serçeleri toplayıp eve getirdi. Burada yaralı olup olmadıkları kontrol edilen yavru kuşlar, fırtınanın ardından yeniden yuvalarına konuldu. 
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük takdir topladı. 


Editör: Bahar Yüksel
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