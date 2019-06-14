​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı

- Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı
Şanlıurfa’da Sosyal Medya Propagandasına GözlatıDün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Editör: Bahar Yüksel
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