​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’da Sosyal Medya Propagandasına Gözlatı

- Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındıDün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Editör: Bahar Yüksel