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Bu haber 14 Haziran 2019 08:11:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde biri muhtar olmak üzere 3 kişi sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da 1’i Muhtar 3 Kişi Gözaltına Alındı

- Şanlıurfa'da 3 kişi terör propagandasından gözaltına alındı 

 

Şanlıurfa’da Sosyal Medya Propagandasına Gözlatı

Dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı gerekçesiyle biri kırsal mahalle muhtarı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin Birecik ilçesine bağlı Ayran kırsal mahalle Muhtarı Mustafa E., diğer ikisinin ise Halfeti ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 



Editör: Bahar Yüksel
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