​Gaziantep’te Sahte Polise Dilenci Kılığında Operasyon

Terörle Bağlantınız Var Deyip Dolandırmaya Çalıştı

Polisler 3 Saat Takip Etti

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında yaşayan Sevim ve Sami T. çifti, gelen bir telefonla büyük şok yaşadı.Kendisini polis olarak tanıtan Abdulkadir B. telefonla yaptığı görüşmede çiftin terör ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, bu işten kurtulmaları için 100 bin TL para vermesini istedi. Büyük panik yaşayan çift hemen polisleri arayarak yardım istedi. Polis ekipleri hemen harekete geçerek çiftin evinin etrafında garson, seyyar satıcı ve dilenci gibi kılıklarda pusu attı. Polislerin yönlendirmesi ile kadın, para süsü verilen gazete parçalarını poşete koydu.Poşeti de telefondaki şahsın isteği üzerine evlerinin yakınındaki bir aracın yanına bıraktı. Çift ile uzun süre telefonla konuşan şahıs, paranın bırakıldığını ve etrafta tehlike olmadığını görünce parayı almak için harekete geçti. Para süsü verilen poşeti alan şahıs, polis ekiplerinin 3 saat boyunca yaptığı takip ve pusuda kıskıvrak yakalandı. Şahsın uzun süredir bir çok dosyadan arandığı ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Nizip Asayiş Bürosu ekiplerinin takibinde olduğu belirtildi.Editör: Bahar Yüksel